Бакай подал в суд на Луценко

Сегодня в Печерский районный суд г. Киева обратились представители бывшего руководителя Государственного управления делами Президента Украины Игоря БАКАЯ с иском к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО о защите конституционного права считаться невиновным в совершении преступления и права на справедливый суд.

Об этом УНИАН сообщил представитель интересов истца, член адвокатского объединения «В.Тетерский и партнеры» Виталий ТЕТЕРСКИЙ.

По словам В.ТЕТЕРСКОГО, основанием для искового заявления стало выступление Ю.ЛУЦЕНКО на телеканале "Интер" третьего марта 2006 года, в ходе которого руководитель правоохранительного ведомства рассказывал о совершении И.БАКАЕМ преступлений, которые, по словам министра, причинили Украине миллиардные убытки.

В исковом заявлении отмечается, что выдвинутые против И.БАКАЯ обвинения не были предметом рассмотрения суда и, соответственно, его вину не было установлено правомочным приговором суда. В.ТЕТЕРСКИЙ отметил, что в таком случае на И.БАКАЯ распространяется презумпция невиновности.

В.ТЕТЕРСКИЙ также отметил, что в соответствии со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока в установленном законом порядке не будет доказано обратное.

«Презумпция невиновности гарантирует каждому, что никто не может быть обвинен представителями государства в совершении преступления, пока это не будет установлено компетентным судом на основании закона. Поэтому, информируя общественность о ходе следствия, на официальных лицах государства лежит обязанность делать это деликатно и осторожно, как этого требует презумпция невиновности», - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что, публично утверждая о совершении И.БАКАЕМ преступлений, Ю.ЛУЦЕНКО вышел за рамки закона.

Адвокат считает, что, находясь в статусе министра и олицетворяя государство, Ю.ЛУЦЕНКО нарушил положения Конституции Украины и нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В.ТЕТЕРСКИЙ также отметил, что, по мнению И.БАКАЯ, это нарушение требует государственного вмешательства - путем вынесения судебного решения, которым будет признан факт нарушения и применены меры по его недопущению в будущем.

Как сообщал УНИАН, И.БАКАЙ, который находится в России, весной прошлого года объявлен Украиной в международный розыск. Прокуратурой Киева он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия), а также ч. 3 ст. 27 (как лицо, которое организовало совершение преступлений или руководило их подготовкой или совершением) Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2005 года Генеральная прокуратура Российской Федерации в ответ на ходатайство Генеральной прокуратуры Украины официально сообщила, что И.БАКАЙ является гражданином России и не может быть выдан Украине для привлечения к уголовной ответственности и суду.

Исходя из требований международных конвенций и других международно-правовых договоров, уголовное дело в отношении И.БАКАЯ в объеме 100 томов передается Генеральной прокуратуре Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с законодательством России.

По данному уголовному делу выделены материалы и продолжается досудебное следствие в отношении других должностных лиц Государственного управления делами, которые являются гражданами Украины.

3 октября 2005 года Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении И.БАКАЯ - по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).