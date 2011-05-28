«Свобода» заявляет, что милиция Львова требует запретить в городе все ее акции

Львовское городское управление МВД Украины требует от исполкома Львовского городского совета в судебном порядке запретить все акции Всеукраинского объединения «Свобода» во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода», заявив, что такое требование содержится в письмах за подписью начальника Львовского городского управления Главного управления МВД Украины во Львовской области Станислава БРОНЕВИЦКОГО в адрес Львовского городского совета.

В частности, по данным “Свободы”, МВД требует запретить бессрочную акцию протеста с требованием освободить политзаключенных, которая длится с 26 мая возле Львовского СИЗО, где удерживают трех депутатов-“свободовцев”.

Также МВД, говорится в сообщении, “угрожая уголовной ответственностью, требует от городского совета запретить Марш защиты украинцев, который должен пройти во Львове 29 мая в 17.00 от памятника Степану Бандере до памятника Тарасу Шевченко. В 18.00 «Свобода» проведет вече возле памятника Тарасу Шевченко под лозунгами: «Проти свавілля панівного режиму! За соціальну та національну справедливість! За свою Свободу!».

Кроме того, в “Свободе” заявляют, что сегодня, 28 мая, во Львове возле следственного изолятора №19, где проходит бессрочная акция протеста «Нет - политическим репрессиям!», милицией был задержан их активист Андрей ШУРКО.

Как удалось выяснить, информировали в “Свободе”, А.ШУРКО отвезли в Лычаковский райотдел милиции Львова, чтобы взять у него показания относительно событий 9 мая.