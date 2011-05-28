Ющенко: газовые соглашения-2009 - это 12-14 миллиардов долларов убытков

Украина не имеет экономических возможностей обслуживать газовые соглашения 2009 года.

Об этом заявил Президент Украины (2005-2010), лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО в эфире Первого Национального, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

По его убеждению, эти договоренности, в том числе штрафные санкции, сформируют «тотальную завесу над перспективой национальной экономики».

Он отметил то, что самая большая опасность этого соглашения заключается в консервировании базовой цены на газ, которой не имеет ни одна страна в Европе, – это 450 долларов за 1000 кубометров.

«Эта проблема – это мина замедленного действия. Проблема, которую она приносит, - это приблизительно 12-14 млрд. долларов убытков. Проблемы, которые приносят такие цены на газ, ведут к тому, что наша химическая отрасль не покроет таких убытков. Она не может быть конкурентной. Кто первый обвалился в 2001 году? Химики. 60-70% производства химиков упало. Кто за ними пошел? Металлурги. Это две ключевые статьи нашего экспорта. На таких условиях работать невозможно», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил то, что газовое соглашение 2009 года забирает у Украины до 2019 года 11-12 миллиардов возможных поступлений.

Экс-президент Украины заявил, что для него даже не стоит вопрос отмены московских газовых соглашений 2009 года в плоскости – будут или не будут. По его глубокому убеждению, московские соглашения не имеют никаких перспектив.

«Мы находимся в такой ситуации, когда газовое соглашение акцептовало цену, которая является неприемлемой для Украины, ведь в основе газового соглашения стал вопрос безопасности. Вопрос безопасности никогда с экономикой не балансируеться», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.