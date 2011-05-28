Министр о продаже земли, мертвых душах и банках

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает разрешить осуществлять сделки по продаже земель сельскохозяйственного назначения только физическим лицам - гражданам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил вчера журналистам в Житомирской области, комментируя заявление народного депутата Юрия КАРМАЗИНА (фракция НУНС) о том, что разрешение продавать землю иностранцам может спровоцировать новую революцию в стране.

«Обнародованная недавно позиция народного депутата Украины, председателя Партии защитников Отчизны Юрия КАРМАЗИНА о том, что если в Украине будет разрешена продажа земли гражданам иностранных государств, то это может спровоцировать новую революцию в стране, очень радикальна, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. - Это – радикальная точка зрения, но я и мое министерство предлагают на рассмотрение украинского парламента законопроект, который предусматривает такой рынок земли, при котором продажа земли будет возможной только между физическими лицами - гражданами Украины».

Министр отметил, что принятие парламентом упомянутого законопроекта «успокоит» рынок земли и даст возможность владельцам земельных паев иметь дополнительную прибыль, ведь на сегодняшний день земля в Украине недооценена. Также при введении рынка земли правительство предлагает переоценить земельный пай вдвое по отношению к существующему уровню, чтобы увеличить арендную плату, и платить ее только денежными средствами.

«Также, чтобы привлечь инвестиции, мы предлагаем долгосрочную аренду в неограниченном количестве и с правом закладной земли в аренду в банк, тогда даже если обанкротится арендатор, то владелец земельного пая не пострадает, банк будет искать нового арендатора, чтобы продать право аренды. Таким образом, не будет спекуляций и рейдерства, владельцы земли поймут, насколько привлекательно и морально иметь землю в собственности, а значит, о каких революциях может идти речь», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр призвал политиков не манипулировать сознанием граждан, создавая инициативные группы по проведению всеукраинского референдума о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, создание таких групп является в определенной степени «манипуляцией общественного сознания».

Министр отметил, что считает недопустимой ситуацию, при которой в стране арендаторы фактически «работают с "мертвыми" душами, поскольку во многих случаях собственники земельных паев умерли, а наследников нет».

«Таким образом, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ говорит сегодня не о рынке земли, а о завершении земельной реформы», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его мнению, первоочередной задачей правительства является предоставление конституционного права собственнику земельного пая возможности распоряжаться землей. «Но государство ставит при этом задачу при проведении земельной реформы не оставить селян без земли», - добавил он.

Н.ПРИСЯЖНЮК сказал, что украинские специалисты уже изучили соответствующий американский опыт и опыт постсоветских стран в плане проведения земельных реформ и нашли оптимальную модель, позволяющую завершить в Украине начатую земельную реформу на законодательном уровне уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Референдумы по вопросу о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения намерены инициировать всеукраинские объединения «Свобода» и «Батьківщина». Местные организации этих партий создают инициативные группы по проведению референдума.