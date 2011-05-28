Не будет доказательств отравления Ющенко - не будет дела

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА не исключает, что дело экс-президента Украины Виктор ЮЩЕНКО может быть остановлено, если не будет доказательств этого отравления.

Об этом он заявил в эфире "Большой политики с Евгением Киселевым".

"Очень непростое это уголовное дело. Самая большая проблема, что ЮЩЕНКО не идет на контакт со следствием в настоящее время. И это длится уже полгода", - сказал В.Пшонка.

Он заметил, что необходимо выполнить ряд следственных действий с его участием, включая и эпизод сдачи крови. "Но он отказывается это делать", - сказал Гепрокурор.

В.Пшонка заметил, что ГПУ работает в том направлении, чтобы "ЮЩЕНКО был добросовестным потерпевшим". "Потому, если нет доказательств отравления, может быть на этой стадии уголовное дело остановлено", - прибавил он.