Ющенко встанет на защиту Тимошенко, если ее посадят несправедливо

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что готов встать на защиту бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в случае вынесения судом несправедливого решения о ее наказании.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью журналу "Корреспондент" (№ 20 от 27 мая 2011 года), отвечая на вопрос: "Сейчас в центре внимания дело ТИМОШЕНКО. Если ее посадят, вы встанете на ее защиту?".

"Если несправедливо — встану. Мы в первую очередь сегодня должны говорить о публичности подобных решений. Когда дело ДИДЕНКО, ЛУЦЕНКО, ПУКАЧА ведется в секретном режиме, извините, как они (власть) собираются объяснить общественности, что на закрытом судебном процессе выносится приговор? Если мы так будем делать, у нас каждое такое дело будет тянуть на гражданское противостояние", - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время экс-Президент обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в развале демократических сил. По его мнению, поведение Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьера привело к развалу ряда политических партий, в том числе "Реформы и порядок" и Народного Руха Украины. "Это то, что было привнесено в 2005 году в демократическое и патриотическое движение в виде паразитизма одного лица. Это и привело к развалу. Это и стало в 2010 году ключевой причиной победы ЯНУКОВИЧА. Суммарно симпатики демократии имели больше голосов. Но разногласия в демократических кругах привели к тому, что внутреннее поедание было главной темой дня", - считает он.