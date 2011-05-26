МИД Украины: в Европе мало информации о Тимошенко и коррупционерах

В МИД Украины считают, что негативные интонации в комментариях отдельных европейских политиков относительно дела Юлии ТИМОШЕНКО обусловлены недостатком информации о реальном ходе антикоррупционных расследований в Украине, который украинская сторона готова компенсировать.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии начальника пресс-службы МИД Украины относительно заявления пресс-секретаря Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

В комментарии отмечается, что “верность ценностям уважения к правам человека и верховенству права – это выбор украинского народа, который он на протяжении прошедших двадцати лет неоднократно подтверждал, последний раз - избрав на свободных демократических выборах нового Президента нашего государства. Именно понимание необходимости дальнейшей консолидации и развития этих ценностей определило полномасштабный евроинтеграционный курс Украины.

Одним из основополагающих принципов европейской демократии является равенство всех граждан перед законом. Подтверждением действенности этого правила являются антикоррупционные расследования, которые велись или ведутся против бывших премьер-министров Хорватии Иво САНАДЕРА, Болгарии Сергея СТАНИШЕВА и Румынии Адриана НАСТАЗЕ”.

“На этом фоне предположения, что кто-то из бывших украинских чиновников, а ныне оппозиционеров, должен быть неприкосновенным для правоохранительных органов, свидетельствовало бы о попытке в диалоге с Украиной избирательно использовать отличные от общеевропейских стандарты. Следовательно, мы исходим из того, что негативные интонации в комментариях отдельных европейских политиков обусловлены недостатком информации о реальном ходе антикоррупционных расследований в Украине, который украинская сторона готова компенсировать”, говорится в комментарии представителя МИД.

“Подтверждением открытости Украины является недавняя встреча генерального прокурора Украины с послами стран-членов ЕС и послом США, в ходе которой были даны детальные объяснения относительно всех судебных дел, представляющих для них интерес. В рамках широкого политического диалога с Евросоюзом украинская сторона готова и в дальнейшем вести открытый разговор относительно наших общих ценностей”, отмечают в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности К.ЭШТОН заявил, что в ЕС обеспокоены предположениями о политической мотивированности уголовных дел, возбужденных против лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства.

"ЕС внимательно наблюдает за последними событиями по делу Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства Украины. По просьбе Верховного представителя руководитель делегации ЕС в Киеве поддерживает контакт с украинской властью относительно последнего решения суда от 23 мая об аресте ТИМОШЕНКО. Мы также выражаем нашу обеспокоенность предположениями о политической мотивированности этих дел", - говорится в заявлении представителя К.ЭШТОН.

По его словам, Европейский Союз напоминает Украине, что в государстве должно быть справедливое правосудие.

«ЕС будет продолжать подчеркивать украинской власти необходимость уважения к верховенству права, которое включает в себя справедливые, беспристрастные и независимые судебные процессы. Мы обращаем внимание на опасность провокации ощущения того, что судебные меры применяются избирательно, поэтому мы отмечаем важность гарантирования максимальной прозрачности расследований, судебного преследования и судебных процессов. Мы считаем эти принципы особенно значимыми для страны, с которой мы намереваемся вступить в более глубокие договорные отношения, построенные на политической ассоциации. Мы также напоминаем, что Украина сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы», - сказано в заявлении представителя Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.