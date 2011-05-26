Янукович заверил, что поборет коррупцию в Киеве

Развитие столицы, ее благоустройство и обновление - дело общегосударственного значения. Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, Виктор Янукович заявил сегодня в ходе презентации Стратегии развития Киева до 2025 года. «Порядок в стране начинается с состояния столицы. От того, насколько удачно и эффективно будут проведены изменения в Киеве, будет зависеть успех модернизации всей Украины», - отметил он.

Бесспорно, отметил Виктор Янукович, Киев - лицо Украины, ее «визитная карточка», которая в значительной мере формирует представление всего мира о нашем государстве.

В то же время Президент отметил, что руководители города должны всегда помнить: главным критерием оценки их работы является благосостояние и качество жизни миллионов киевлян, которые хотят комфортных и безопасных условий проживания, озеленения и благоустройства, чистого воздуха и уюта.

«Создание соответствующих условий для жителей города - главная задача городской власти. Здесь есть над чем поработать. И мы с вами хорошо знаем, как это сделать», - сказал Виктор Янукович.

Болезненным остается вопрос искоренения коррупции и последствий расхищения имущества и земель киевского общества, отметил Президент.

«Борьба с этим позорным явлением - коррупцией должна вестись постоянно, не глядя на ранги. Я ожидаю соответствующей позиции Киевсовета в этом вопросе. У меня нет никакого сомнения - мы вместе наведем здесь порядок. Мы будем искоренять коррупцию, как говорится, «каленым железом». И не только в Киеве, но и во всех городах Украины», - отметил глава государства.