Шаповал: ЦИК не будет заседать и не будет регистрировать ”новых депутатов”

Центральная избирательная комиссия не будет проводить заседания по подготовке и организации досрочных выборов до начала избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ сегодня в интервью информационным агентствам.

“До начала избирательного процесса, до августа, если отсчитать 60 дней от 30 сентября, я не вижу серьезных предметов по сути, связанных с подготовкой выборов, которые нужно было бы выносить на заседание ЦИК”, - сказал В.ШАПОВАЛ. Сейчас, по его словам, нужно, чтобы люди работали. “Кто-то в отпуск должен пойти, кстати. Аппарат сейчас частично в отпуске. Это нормально, потому что люди должны отдохнуть. Тогда уже начнется. У нас есть план, и, дай Бог, чтобы он был принят на заседании”, - сказал В.ШАПОВАЛ.

По его словам, ЦИК пока не утверждала Ориентировочный план мероприятий по организации и подготовке к выборам. “План разработан и роздан членам ЦИК. Он пока не утвержден - у нас есть еще время”, - сказал председатель ЦИК.

В.ШАПОВАЛ считает, что план может быть принят не позже, чем за один день до начала избирательного процесса. “Такие сроки я считаю реальными. Я надеюсь, что на тот момент ситуация проясниться”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, в которую вошли 8 представителей коалиции и 7 – оппозиции.

Несколько дней подряд ЦИК не может провести заседания из-за отсутствия кворума: заседание инициируют восемь членов комиссии, назначенных коалицией.

Председатель Центральной избирательной комиссии также сообщил, что ЦИК не будет принимать решения о регистрации новых депутатов на вакантные места в парламенте до решения Киевского апелляционного административного суда по жалобе Партии промышленников и предпринимателей Украины, которой приостановлено решение Печерского районного суда относительно “обнуления” избирательного списка блока “Наша Украина” на выборах 26 марта 2006 года.

“Эти вопросы находятся в судах, но мне известна позиция, что этот вопрос можно решать сегодня. Я категорически это отрицаю. Пока мы не будем иметь судебных решений, которые мы очевидно выполним, потому что мы должны выполнять судебные решения”, - сказал В.ШАПОВАЛ.

Председатель ЦИК также сообщил, что в соответствующий способ ответит председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ. “Я бы не хотел давать комментариев единолично - как там нужно или не нужно применять закон. Мы все находимся в достаточно пикантной ситуации. Пикантность ситуации заключается в том, что есть апелляционное рассмотрение, есть апелляционное производство по соответствующим вопросам”, - добавил он.

В.ШАПОВАЛ отметил, что он вынужден воздержаться от комментариев. “Представьте себе, что я сейчас дам комментарий, что нужно делать так или не так. Что будет завтра? Выйдет какой-то умник и скажет: “ШАПОВАЛ дает рекомендации суду”. Или что-то подобное в более грубой форме”. “Я буду ожидать решения суда. Потом будем дальше действовать и давать оценку. Это нормально. Есть требование конституционное и законное – влияние на судей недопустимо. А любое заявление, утверждение или комментарий могут восприниматься как какой-то совет или рекомендация”, - подчеркнул председатель ЦИК. “Давайте, дождемся. Это – нормальное явление. Не загоняйте мне в такую плоскость, где я буду незащищенным и меня будут таскать, как говорили в народе, – как собака тряпку”, - сказал он.