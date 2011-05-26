Польский эксперт: дело Луценко имеет очень мало общего с правосудием

Многие обстоятельства, сопровождающие процесс экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, показывают, что он имеет очень мало общего с правосудием, независимо от того, сделал ли экс-министр то, в чем его прокуратура обвиняет, или нет.

Об этом заявил эксперт Польского института международных дел Лукаш АДАМСКИЙ в Варшаве во время рабочей встречи с экспертами Института Горшенина, сообщает Lb.ua.

«Дело Ю.ЛУЦЕНКО имеет, скорее, характер политической расправы, показательного процесса, который должен запугать других потенциальных противников нынешней власти. Это так видится из обстоятельств», - сказал эксперт.

По его мнению, «ситуация, когда бывший министр внутренних дел целый месяц голодал, показывает сложность данного процесса. Запланировано, чтобы человек стал таким «козлом отпущения», а здесь оказалось, что он не согласился с этой ролью, что он начал голодовку».

Л.АДАМСКИЙ отметил, что «это не означает, что я говорю, что Ю.ЛУЦЕНКО не виновен», однако эксперт выразил мнение, что Ю.ЛУЦЕНКО «должен отвечать на обвинения с воли, или нужно очень быстро закончить процесс. Было бы оптимально, если бы этот процесс был проведен максимально прозрачно».

На вопрос, возможна ли подобная ситуация в Европе, Л.АДАМСКИЙ ответил: «Да, бывали случаи, что за нарушение законов и коррупцию политики получали срок в тюрьме. Но политической мести оппонентам нет. В современной Европе такой процесс невозможен. В Европе этого не может быть, потому что правосудие и политики находятся под надзором общества. Судья должен придерживаться законов».