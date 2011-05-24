В ПР уже знают, что должна сделать Тимошенко, чтоб избежать ареста

Задержание экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на основании решения Печерского райсуда Киева для проведения следственных действий целиком и полностью отвечает действующему законодательству.

Об этом заявил член фракции Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир ОЛЕЙНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Генеральная прокуратура действует исключительно в рамках действующего законодательства. Суть его заключается в том, что предохранительная мера, которая была применена к Ю.ТИМОШЕНКО,, - это подписка о невыезде, предусматривает несколько условий. Одно из них – сотрудничество со следствием. То есть лицо может не признавать себя виновным, отказываться компенсировать убытки, защищать себя в соответствии с действующим законодательством. Однако оно должно сотрудничать со следствием. То есть проводятся следственные действия – допросы, очные ставки, экспертизы, ознакомления с решениями следователя и пр. И подозреваемый или обвиняемый не имеет права срывать их проведение», - сказал депутат.

По его словам, если следователь видит, что лицо уклоняется от проведения следственных действий без уважительной причины - например, заявляет о том, что болеет и находится на больничном, поэтому не приходит на допросы, но в это же время появляется в каких-либо других местах, в частности, принимает участие в ток-шоу, - это может расцениваться как игнорирование сотрудничества с прокуратурой.

«И рано или поздно прокуратура может поднять вопрос о замене меры пресечения. Потому что такое поведение абсолютно не вписывается в рамки закона», - отметил В.ОЛЕЙНИК.

Он отметил, что решение Печерского суда касалось задержания Ю.ТИМОШЕНКО и доставки ее в суд под стражей. В то же время, по словам В.ОЛЕЙНИКА, если экс-премьер выполнит все те следственные действия, от которых ранее уклонялась, о последующем аресте речь не будет идти.