Арест Тимошенко аукнется Януковичу так, как он и подумать не мог?

«Если Юлия ТИМОШЕНКО будет арестована, то реакция мирового сообщества будет резко отрицательной», - такое мнение высказал эксперт Польского института международных отношений Лукаш АДАМСКИЙ в эксклюзивном комментарии Институту Горшенина.

Как передает LB.ua, по словам Л.АДАМСКОГО, «это будет очередной пример выборочного правосудия, которое в действительности всегда было в Украине, а сейчас усиливается еще больше». По словам эксперта, «независимо от того, виновна Ю.ТИМОШЕНКО или нет, возникает вопрос, почему украинская прокуратура не проводит подобных следствий против других украинских политиков, связанных с Партией регионов или с экс-президентом Виктором ЮЩЕНКО. До сих пор, например, не установлены виновные в фальсификациях на президентских выборах 2004 года. Мало того – на то время глава Центральной избирательной комиссии, господин КИВАЛОВ, ныне является депутатом от Партии регионов».

По мнению Л.АДАМСКОГО, «если Ю.ТИМОШЕНКО останется за решеткой», то стоит ожидать негативной реакции мирового сообщества.

«Во-первых, Европейский парламент, особенно Европейская Народная Партия, во-вторых - дипломаты западных стран и США очень решительно скажут, что такие действия неприемлемы. Мировые СМИ будут распространять очень негативный образ Украины и ее руководства, ну и это, конечно, увеличит напряжение, которое есть в украинском обществе. Я скажу так - это может привести к последствиям, которых даже не ожидает нынешняя украинская власть», - заявил Л.АДАМСКИЙ.

Он также выразил искреннюю надежду, что все-таки Ю.ТИМОШЕНКО останется на свободе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, в Генеральной прокуратуре Украины после прибытия туда Ю.ТИМОШЕНКО было сконцентрировано большое количество работников правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря лидера «Батькивщины» Марины СОРОКИ, «впервые за все время, когда Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в следственных действиях, в здании Главного следственного управления ГПУ введен беспрецедентный режим охраны. В коридоре возле кабинета, в котором проходят следственные действия с участием Ю.ТИМОШЕНКО, находится от 25 до 30 работников правоохранительных органов в масках, якобы подразделения «Сокол». По ее словам, заблокированы оба выходы в коридоре. Во дворе Генпрокуратуры находится специальный автомобиль для перевозки задержанных, возле которого, - человек пять в камуфляжной одежде, в масках и со щитами.

По информации Генеральной прокуратуры 23 мая Печерским районным судом г. Киева было вынесено постановление о задержании и доставке лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО в суд для решения вопроса о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. В ГПУ отмечают, что решение основано на том, что обвиняемая на протяжении длительного времени уклоняется от досудебного следствия и препятствует выполнению с ней следственных действий.

Но, говорится в сообщении ГПУ, учитывая, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО вместе с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО появилась на допрос в Главное следственное управление ГПУ, вопрос относительно возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу следователям пока не решен.