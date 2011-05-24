Турчинов советует власти не переходить черту

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что нет никакой информации о следственных действиях в Генпрокуратуре при участии Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня журналистам возле Генеральной прокуратуры.

«Мы сами не можем понять, что происходит, во всяком разе я бы очень советовал власти не переходить границу», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии также отметил, что у него нет информации о каком-то постановлении Печерского районного суда Киева. «Никакой информации мы не можем получить ни из Генеральной прокуратуры, ни с этой улицы Борисоглебской», - добавил он.

На вопросы, какие действия сейчас планируют партия «Батькивщина» и народные депутаты от фракции «БЮТ-Батькивщина», А.ТУРЧИНОВ сказал: «Мы сейчас выясним ситуацию, и наши действия будут адекватны».

В то же время возле Генеральной прокуратуры увеличилось как количество сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, народных депутатов, представителей партии «Батькивщина», так и представителей органов охраны правопорядка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, следователь Генпрокуратуры Олег ПУШКАРЬ сообщил журналистам, что Генпрокуратура получила решение Печерского райсуда о принудительной доставке лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО в прокуратуру для проведения следственных действий. Он сказал: "ГПУ обратились в суд относительно того, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно срывала следственные действия. Об этом Генпрокуратура неоднократно сообщала СМИ".

"Сейчас с Юлией Владимировной будут проведены следственные действия, после чего, я думаю, она, вполне возможно, пойдет домой", - добавил О.ПУШКАРЬ. У нас есть решение Печерского суда "о задержании и доставке в суд под стражей", также сказал О.ПУШКАРЬ.