На вопрос о закрытии школ Близнюк размахивает Конституцией

Решение о законности или незаконности закрытия школ может принять только суд, считает председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

Журналисты напомнили губернатору, что 19 апреля 2010 года было принято постановление Кабинета министров № 315 «Об утверждении Декларации целей и задач бюджета на 2011 год (Бюджетной декларации)». Согласно пункту 54 этого документа, одной из целей бюджета на 2011 год является начало работы по оптимизации сети общеобразовательных учебных заведений I ступени, в которых количество учащихся - менее 10, общеобразовательных учебных заведений I-II ступеней, где количество учащихся - менее 40, общеобразовательных учебных заведений I-III ступеней, в которых количество учащихся - менее 100, и организация подвоза учащихся в учебные заведения. Однако при решении вопроса о ликвидации ряда школ в Донецкой области «все 11 школ, которые уже оптимизированы в регионе, были оптимизированы в нарушение Бюджетной декларации», подчеркнули журналисты. Также они отметили, что и прокуратуры Тореза и Донецка вынесли протесты на ликвидацию двух школ.

У А.БЛИЗНЮКА спросили, почему местные органы власти нарушают Бюджетную декларацию и решения прокуратур, продолжая процедуру закрытия школ в регионе. На это губернатор ответил, что только суд может вынести вердикт о законности решений, принятых органами местной власти о закрытии учебных заведений.

«У каждого ведомства есть свои полномочия, поэтому прокуратура, рассматривая тот или другой вопрос, приняла решение, что ей нужно с этим разбираться, и приняла такое решение. Но это ее, как говорят, право», - сказал А.БЛИЗНЮК.

По словам председателя ОГА, «выводы о законности или незаконности должен принять суд. И, согласно Конституции, никто не имеет права быть обвиненным до тех пор, пока нет решения суда. Поэтому здесь нельзя играть в слова. Нужно сказать, что есть закон».

Губернатор убежден, что, «согласно закону, если здесь скажут, что все неверно, городской совет будет принимать решение согласно действующему законодательству».

При этом А.БЛИЗНЮК сказал: «Я не вижу в действиях органов местного самоуправления нарушения законодательства… Я не вижу нарушения ни Бюджетной декларации, ни Бюджетного кодекса, ни законодательства в целом».

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание.