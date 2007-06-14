Тимошенко назвала первую пятерку БЮТ

Первая пятерка избирательного списка Блока Юлии Тимошенко останется неизменной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что решение последнего съезда что касается списка кандидатов от блока меняться не будет. (В первую пятерку БЮТ включены Ю.ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Иосиф ВИНСКИЙ и Андрей ШЕВЧЕНКО).

Говоря о финансировании избирательной кампании, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что оно будет осуществляться из специального фонда, который будет формироваться согласно законам Украины. Она пообещала, что этот фонд будет прозрачным и подконтрольным.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что блок не будет менять лозунгов в ходе избирательной кампании: «Мы одна из немногих политических сил, которая не меняет ни лозунгов, ни принципов, ни концепции”. “То есть я не могу вас порадовать ничем новым, потому что у нас как раз и остается наша главная линия – это вера в то, что в Украине может родиться справедливость для людей», - сказала лидер БЮТ.