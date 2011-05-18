Медведев: Харьковские соглашения мы с Януковичем придумали у меня на даче

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что Харьковские соглашения позволили Украине решить ряд проблем.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, сообщает «Корреспондент.net».

Задавая вопрос, украинский журналист сказал, что считает подписание этих договоренностей кулуарными. В ответ Д.МЕДВЕДЕВ заявил: "Мне кажется, что это были некулуарные соглашения. Они подписывались в присутствии большого числа журналистов и чиновников".

В то же время, отвечая на вопрос, кто выступил инициатором подписания Харьковских соглашений, Президент РФ сказал: "Мы это придумали вместе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Могу даже сказать где - сидя у меня на даче". Затем, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, были даны указания соответствующим министерствам по подготовке соглашений.

При этом российский Президент выразил убеждение, что Харьковские соглашения являются взаимовыгодными. "Этот документ позволил Украине решить ряд проблем. Но он не универсален. С его помощью невозможно решить все проблемы".