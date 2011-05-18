Колесников завел страницу на Facebook

Правительственный портал представлен в социальной сети Facebook.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Как отметили в пресс-службе, наполнением страницы будут заниматься сотрудники Департамента массовых коммуникаций и связей со СМИ Секретариата Кабмина.

Отвечая на вопросы журналистов, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что он свою личную страницу на Facebook ведет самостоятельно. “Веду сам на 99,9%”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что в основном бывает на Facebook после 21.00, однако компьютер включен у него целый день.