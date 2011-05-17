У Тимошенко требуют от Азарова вернуть стадион «Старт» Киеву

«Батькивщина» требует от Азаров Киев. 17 мая. УНИАН. Партия «Батькивщина» требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА вернуть стадион «Старт» в собственность общины Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Как утверждают в партии, стадион передан в пользованием членам семьи нынешнего премьер-министра, и в их планах застроить многоэтажками территорию стадиона, на котором в 1942 году состоялся легендарный трагический «Матч смерти» между киевским «Стартом» и сборной немецких летчиков - командой Вермахта «Флакельф». Как известно, по результатам этого матча команда советских футболистов была расстреляна нацистами.

«С одной стороны «регионалы» показушно демонстрируют свою любовь и уважение к ветеранам и символам войны, а с другой - уничтожают памятные места тех времен, такие как стадион «Старт», чтобы сделать для своего семейного бизнеса большие деньги. Следовательно, еще более циничным выглядит обещание АЗАРОВА «решить вопрос с реконструкцией киевского стадиона «Старт» и даже отметить там 70-летний юбилей «матча смерти». А затем закатать поле в цемент и выращивать на нем прибыли для семейного бизнеса?», - заявляют в партии «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, 4 августа 2010 г. газета "Ведомости приватизации" сообщила, что спортивный комплекс "Стадион "Старт" по улице Шолуденко, 26-28/4, в Киеве, который находится на балансе ООО "Голден Хаус", приватизированный юридическим лицом за 10 млн. грн.

Согласно объявлению, стадион приватизирован на некоммерческом конкурсе, правила которого утверждены для объектов группы “Ж”.

Как объяснили в региональном представительстве Фонда госимущества Киева, это тот случай, когда преимущество в определении победителя конкурса отдается, в первую очередь, тому участнику, который предлагает лучший план развития объекта, а уже затем учитываются финансовые условия.

Перед этим, в мае, Блок Кличко обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой предотвратить приватизацию стадиона «Старт». 28 мая в Блоке со ссылкой на письмо заместителя председателя Фонда госимущества Игоря МИРОНЮКА проинформировали, что ФГИУ приостановил приватизацию стадиона. Но позже на совещании в ФГИУ было вновь заявлено: “указанный спортивный комплекс нецелесообразно изымать из перечня объектов, которые подлежат приватизации”.

Как отметил лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО, в случае приватизации стадиона на его месте будет построен торгово-развлекательный комплекс.