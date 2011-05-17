Лубкивский: УЕФА не будет отбирать у Львова Евро-2012

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отбирать у Львова право на проведение матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года через события, произошедшие в городе 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сказал на пресс-конференции в Харькове, комментируя заявления некоторых представителей Коммунистической партии Украины о необходимости лишить Львов права на проведение матчей Евро-2012 после столкновений, которые произошли в городе 9 мая.

«Я бы не хотел, чтобы Коммунистической партией Украины разыгрывалась какая-то карта и продолжалась кампания относительно того, какие города достойны принимать Евро-2012, какие недостойные. Коммунистическая партия Украины не является тем институтом, который может определять формат турнира. Единственной структурой, которая определяет формат, – это УЕФА. Сегодня вопрос изменения формата не стоит в повестке дня УЕФА», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Однако он отметил, что УЕФА внимательно относится к проблемам безопасности «на территории Евро-2012», и события 9 мая во Львове были рассмотрены и проанализированы Европейским союзом футбольных ассоциаций с целью недопущения подобных столкновений во время проведения турнира.

«Но это не значит, что Европейский футбольный союз не относится внимательно к тем проблемам с безопасностью, которые сегодня есть не только в Украине, но и в Польше. Поэтому события, произошедшие во Львове, стали предметом рассмотрения в рамках УЕФА, они обсуждаются, но исключительно с тем, чтобы не допустить подобных инцидентов в рамках турнира. Поэтому УЕФА очень чувствительно относится к любым форс-мажорным ситуациям, которые случаются на территории турнира, в Украине и Польше, отслеживает эти события. Но хочу отметить, что вопрос изменения формата не является тем вопросом, который находится в поле зрения УЕФА», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Председатель МОК «Евро-2012 Украина» опроверг даже теоретическую возможность переноса матчей турнира из Львова в другой украинский город.

«Сегодня начались разговоры о том, кто мог бы заменить Львов. Я хотел бы сказать абсолютно официально, что сегодня нет ни одного другого города в Украине, который был бы готов к турниру настолько, насколько готовы Киев, Харьков, Львов и Донецк. Ни Днепропетровск, ни Одесса сегодня не готовы, и не смогут подготовиться за год до турнира», - подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 мая после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, праздновавшими День победы, - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

10 мая первый секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины, народный депутат Алексей БАБУРИН выразил мнение, что Львов надо лишить права на проведение матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По фактам нарушений общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове возбуждены пять уголовных дел.