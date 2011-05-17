Власти Одессы хотят предотвратить мордобой 21 мая

Исполком Одесского горсовета намерен предотвратить марши «Свободы» и ее оппонентов – коммунистов, ПСПУ, «Родыны», «Союза советских офицеров» и других проросийских организаций – по центральным улицам города 21 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, с этой целью горисполком направил исковое заявление в Окружной административный суд Одесской области относительно проведения массовых акций, запланированных в Одессе на 21 мая 2011 года.

Как говорится в сообщении, обнародованном Департаментом информации и внутренней политики Одесского горсовета, обращение в суд горисполком мотивировал тем, что в канцелярию мэрии «одновременно поступило несколько уведомлений о проведении 21 мая 2011 года акций массового характера от ряда политических и общественных организаций, которые разделяют кардинально разные политические взгляды».

С целью недопущения возможных беспорядков в Одессе по поручению мэра Алексея КОСТУСЕВА в суд направлено исковое заявление о запрете проведения этих акций.

«Проведение массовых мероприятий и акций, - считают гориисполкоме, - при участии большого количества людей (только в уведомлениях заявлено 2000 человек) и организаций в центре города по одному и тому же маршруту и в одно и тоже время может привести к значительному обострению обстановки в городе и вызвать столкновения между активистами разных политических направлений и организаций, что приведет к нарушению общественного порядка и безопасности горожан».

Как сообщал УНИАН, намеченный активистами "Свободы" на 21 мая социальный марш улицами Одессы против продажи земли решил сорвать ряд пророссийских организаций. В частности, лидер Одесской облорганизации ПСПУ Ольга СОЛОВЕНКО обнародовала заявление о том, что местные активисты ПСПУ также намереваются 21 мая провести мирную акцию протеста. Акция ПСПУ должна пройти в то же время и за тем же маршрутом, что и активистов "Свободы". Ее цель - "не допустить проведения марша националистов 21 мая в Одессе и пропаганды нацизма, который проводится партией "Свобода".

С учетом того, что акции запланированы в один и тот же день, причем в тех же местах, что может вызвать столкновения участников акций, Управление внутренней политики горсовета проинформировало о создавшейся ситуации руководство Одесского горУВД и решило провести встречу с лидерами этих партийных и общественных организаций, сообщил в интервью УНИАН начальник Управления Альберт БАЙЖАНОВ. «Если не удастся найти общие подходы, возможно, придется обращаться в судебные инстанции», - заключил он.