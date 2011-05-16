Добкин уверен, что Партия регионов на Харьковщине победит

21:48, 16 мая 2011
Политика
1101 0

"На всех знаковых выборах"

Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН уверен, что “все знаковые выборы” в области Партия регионов “выиграет с очень хорошим результатом”.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал результаты досрочных выборов городского председателя райцентра Вовчанск, на которых с 74% голосов победила представительница Партии регионов Ольга ТОПОРКОВА.

«Все знаковые выборы мы выигрываем с очень хорошим результатом», - сказал М.ДОБКИН журналистам.

По его словам, он «всегда тщательным образом» отслеживает ситуацию с выборами, особенно там, где они «не рядовые», чтобы понимать степень доверия к власти.

«Люди выбирают себе руководителя, и здесь для меня очень важно, какой будет реакция на представителя Партии регионов”, - заявил М.ДОБКИН.

Он добавил, что его политическая сила у власти больше года, и «сегодня уже все проблемы, которые есть в государстве, не разделяются на проблемы предыдущего правительства, нынешнего правительства». «Сегодня вся ответственность лежит уже целиком и полностью в сознании людей на власти нынешней. Я, кстати, об этом говорил сразу после выборов: пройдет три-четыре, максимум - пять месяцев, и мы будем уже нести ответственность за все - за то, что мы делали, и за то, чего не делали», - сказал председатель ОГА.

Также он отметил, что 74%, которые получил представитель Партии регионов в Волчанске, «учитывая, что предшественницей нынешнего городского головы была представительница БЮТ, которая избиралась второй раз, но не смогла найти общего языка с депутатским корпусом и подала в отставку», - это очень хороший результат.

«Понятно, почему не заявились те же БЮТовцы на эти выборы, но для нас было очень важно посмотреть, с каким результатом мы там сможем одержать победу. В принципе, мы в ней и не сомневались, но 74% - это очень хороший результат. Это говорит еще и о существенном доверии населения именно к этой политической силе, и о фактическом отсутствии любой другой альтернативы, несмотря на то, что люди, конечно же, не удовлетворены нынешней жизнью, ждут перемен к лучшему».

Кроме того, М.ДОБКИН сообщил, что на внеочередных выборах Таволжанского сельского головы Двуречанского района, которые состоялись 15 мая, победу одержал также представитель Партии регионов Николай ТРИПЯК.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter