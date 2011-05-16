Добкин уверен, что Партия регионов на Харьковщине победит

Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН уверен, что “все знаковые выборы” в области Партия регионов “выиграет с очень хорошим результатом”.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал результаты досрочных выборов городского председателя райцентра Вовчанск, на которых с 74% голосов победила представительница Партии регионов Ольга ТОПОРКОВА.

«Все знаковые выборы мы выигрываем с очень хорошим результатом», - сказал М.ДОБКИН журналистам.

По его словам, он «всегда тщательным образом» отслеживает ситуацию с выборами, особенно там, где они «не рядовые», чтобы понимать степень доверия к власти.

«Люди выбирают себе руководителя, и здесь для меня очень важно, какой будет реакция на представителя Партии регионов”, - заявил М.ДОБКИН.

Он добавил, что его политическая сила у власти больше года, и «сегодня уже все проблемы, которые есть в государстве, не разделяются на проблемы предыдущего правительства, нынешнего правительства». «Сегодня вся ответственность лежит уже целиком и полностью в сознании людей на власти нынешней. Я, кстати, об этом говорил сразу после выборов: пройдет три-четыре, максимум - пять месяцев, и мы будем уже нести ответственность за все - за то, что мы делали, и за то, чего не делали», - сказал председатель ОГА.

Также он отметил, что 74%, которые получил представитель Партии регионов в Волчанске, «учитывая, что предшественницей нынешнего городского головы была представительница БЮТ, которая избиралась второй раз, но не смогла найти общего языка с депутатским корпусом и подала в отставку», - это очень хороший результат.

«Понятно, почему не заявились те же БЮТовцы на эти выборы, но для нас было очень важно посмотреть, с каким результатом мы там сможем одержать победу. В принципе, мы в ней и не сомневались, но 74% - это очень хороший результат. Это говорит еще и о существенном доверии населения именно к этой политической силе, и о фактическом отсутствии любой другой альтернативы, несмотря на то, что люди, конечно же, не удовлетворены нынешней жизнью, ждут перемен к лучшему».

Кроме того, М.ДОБКИН сообщил, что на внеочередных выборах Таволжанского сельского головы Двуречанского района, которые состоялись 15 мая, победу одержал также представитель Партии регионов Николай ТРИПЯК.