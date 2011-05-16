Следователь Генпрокуратуры настаивает, что выпустил обвиняемого сам

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают сообщение некоторых средств массовой информации об освобождении председателя фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО из-под стражи при личном вмешательстве руководства ведомства.

Об этом говорится в переданном УНИАН Отделом связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины заявлении следователя.

«Сегодня в электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что вроде бы при личном вмешательстве руководства Генеральной прокуратуры Денису КОМАРНИЦКОМУ изменена мера пресечения из содержания под стражей на подписку о невыезде», - сказано в заявлении.

«Я, Николай НИКОЛАЕВ, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины категорически заявляю, что решение об изменении меры пресечения обвиняемому Денису КОМАРНИЦКОМУ принято мной лично. Следствие по делу завершается, и дело в ближайшее время будет направлено в суд», - отметил следователь.

В то же время он заметил, что дело относительно зятя мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслава СУПРУНЕНКО, который обвиняется в совершении этого же преступления, выделено в отдельное производство, в связи с объявлением его в международный розыск.

«Подобные заявления в СМИ недопустимы и являются фактически вмешательством в следствие», - отметил следователь.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против В.СУПРУНЕНКО и Д.КОМАРНИЦКОГО за совершение ими разбойного нападения в заговоре с группой лиц.

Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОПа.

Д.КОМАРНИЦКОМУ инкриминируется совершение разбойного нападения в заговоре с группой лиц (ст.187 ч.2 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 16 мая, адвокат Андрей ФЕДУР сообщил УНИАН, что следователь Генеральной прокуратуры освободил Д.КОМАРНИЦКОГО из-под ареста на подписку о невыезде.