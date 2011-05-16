Милиция: на "Лесной" задержали квалифицированных манифестантов

В столичном главке милиции утверждают, что подавляющее большинство задержанных сегодня во время событий на рынке возле станции метро «Лесная» являются «квалифицированными манифестантами».

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

«Подавляющее большинство задержанных не предприниматели, а квалифицированные манифестанты и никакого отношения к торговым киоскам, подлежащим демонтажу, не имеют», - сказали в ЦОС.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве за неповиновение работникам милиции, которые обеспечивали охрану правопорядка во время демонтажа работниками ГП "Киевблагоустройство" торговых киосков возле станции метро "Лесная", были задержаны 13 человек.

По данным Центра общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, работники госпредприятия выполняли распоряжение прокуратуры о демонтаже пяти киосков, но им начали оказывать сопротивление владельцы сооружений. Для охраны правопорядка и обеспечения выполнения распоряжения во время процедуры демонтажа МАФов были задействованы около 100 работников милиции.

8 из 13 задержанных лиц, которые оказывали сопротивление работникам милиции во время демонтажа торговых киосков возле станции метро «Лесная», Деснянский районный суд приговорил к разным срокам административных арестов.

По информации ряда СМИ, вследствие инцидента пострадали около 10 лиц.

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заверил, что демонтаж МАФов возле столичной станции метро «Лесная» происходит законно.

В пресс-службе прокуратуры Киева заявили, что МАФы возле станции метро «Лесная» были установлены с нарушением требований законодательства, поэтому их демонтируют.