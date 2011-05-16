Клюева просят разобраться в конфликте вокруг «Лесного»

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Украины Андрею КЛЮЕВУ с просьбой разобраться в конфликтной ситуации, сложившейся вокруг рынка «Лесной».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Принимая решения о ликвидации тех или иных рынков, власть должна учитывать, что тем самым она выбрасывает людей на улицу. Рынок «Лесной» - это более одной тысячи рабочих мест, и в случае его ликвидации все они останутся без работы. Насколько мне известно, предписание киевских властей касалось демонтажа незаконно установленных МАФов, а рынок «Лесной» - это целостный имущественный комплекс. Возможно, речь идет о банальном земельном переделе, жертвой которого вновь становятся люди. Поэтому я буду добиваться законного решения этого конфликта», - отметила народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что обратилась к первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Украины Андрею КЛЮЕВУ с просьбой разобраться в конфликтной ситуации, сложившейся вокруг рынка «Лесной».

Глава парламентского комитета считает, что нынешний конфликт с предпринимателями в Киеве – это очередной эпизод наступления властей на права людей. «Это либо государственное рейдерство, либо попытка передела земли со стороны местных властей», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Власть так и не научилась жить в 21-м веке. Она так и не поняла, что нельзя людей лишить последнего конституционного права, лишить последнего места работы и при этом заставить молчать. Карательными мерами, дымовыми шашками и заслонами «Беркута» власть добьется только одной цели – открытые цивилизованные протесты перерастут в партизанские действия», - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Именно поэтому более 200 общественных организаций приняли решение провести 19 мая Весенний марш протеста под стенами Верховной Рады. Он будет проходить в рамках Всеукраинской акции «Вперед», которая объединила представителей всех регионов Украины в борьбе за свои права.

Комментируя заявления представителей Кабинета министров о том, что правительство готово пойти навстречу предпринимателям в вопросах упрощенной системы налогообложения и снижения размеров единого социального взноса, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Ранее мы неоднократно слышали подобные обещания, но ни одно из них не было выполнено. Наши законопроекты собраны в единый пакет «Народная реформа» и поданы в парламент. Посмотрим, будут ли они учтены при принятии поправок в Налоговый кодекс. Пока же мы видим, что чиновники всячески препятствуют проведению мирной акции протеста 19 мая и не дают возможности людям организованно выехать в Киев. Я официально предупреждаю, что, если автоперевозчикам запретят доставлять людей в столицу, они организуют пеший поход на Киев. Не надо заставлять народ молчать».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве за неповиновение работникам милиции, которые обеспечивали охрану правопорядка во время демонтажа работниками ГП "Киевблагоустройство" торговых киосков возле станции метро "Лесная", было задержано 12 человек.

По данным Центра общественных связей ГУМВД Украины в городе Киеве, работники госпредприятия выполняли предписание прокуратуры о демонтаже пяти киосков, но им стали оказывать сопротивление владельцы сооружений. Для охраны правопорядка и обеспечения выполнения предписания во время процедуры демонтажа МАФов было задействовано около 100 работников милиции.

По информации ряда СМИ, в результате инцидента пострадали около 10 человек.

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заверил, что демонтаж МАФов возле столичной станции метро «Лесная» проходит законно.

В пресс-службе прокуратуры Киева заявили, что МАФы возле станции метро «Лесная» были установлены с нарушением требований законодательства, поэтому их демонтируют.