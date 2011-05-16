Наша Украина требует от власти прекратить «игру мускулами»

Партия «Наша Украина» требует от власти прекратить преследование участников акций протеста «Дня гнева».

Как сообщает пресс-служба партии, «Наша Украина» требует прекратить преследование «общественных активистов, как это происходит с организаторами Дня гнева, и продолжение абсурдных процессов против участников Налогового майдана».

Партия отмечает, что власть выставляет «Беркут», когда речь идет о мирных протестующих, и в то же время молчаливо наблюдает за заранее известными и сознательными провокациями, как это происходило во время известных событий 9 мая.

«По сути, обществу навязываются заимствованные из-за рубежа силовые сценарии общения с мирными демонстрантами, чтобы запугать людей и не дать возможности выразить несогласие с вымогательской и антисоциальной политикой власти, которая привела к масштабному обнищанию по всей стране», - отмечают в партии.

В «Нашей Украине» заявляют, что запрет и попытки сорвать митинги, давление и преследование свидетельствуют о том, что власть боится свободной позиции людей. За прошлый год запретов на проведение протестных акций было принято больше, чем за предыдущие пять лет.

«Власть избегает прямого диалога с людьми и пытается спрятаться от проблем за репрессивными методами», - подчеркивают «нашеукраинцы».

«Наша Украина» заявляет о неприемлемости такой политики, которая усиливает напряжение в обществе, и категорически требует прекратить преследование протестующих.

«Такой бесперспективной и недальновидной политике есть только одна альтернатива: остановить провокационную «игру мускулами», понять и принять справедливые требования людей, остановить наступление на средний и малый бизнес, что является основой жизни миллионов граждан, и путем сокращения хищнических чиновничьих расходов поддержать самые малобеспеченные слои населения», - отмечает «Наша Украина».