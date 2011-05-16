Жена Луценко хотела бы показать всем его фото

Сегодня в 10.00 жена экс-министра внутренних дел Ирины ЛУЦЕНКО планирует посетить в больнице своего мужа.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».

По словам И.ЛУЦЕНКО, «Юра поднимается с кровати только в случае крайней необходимости», он потерял в весе 21 кг, опять появился запах ацетона.

«Он чувствует постоянные головокружения, теряет координацию движений. К вечеру у мужа уже два дня повышается температура тела», - добавила жена экс-министра, которая проведывала Юрия ЛУЦЕНКО 15 мая.

«Если еще вчера он спокойно говорил, хотя и хриплым голосом, то сегодня я его уже едва слышала. Ему тяжело говорить, я уже не говорю о просмотре телевизора или чтении книг. Его организм полностью истощен и измучен», - подчеркнула И.ЛУЦЕНКО.

Она добавила, что фото ее мужа мгновенно бы развеяло все комментарии прокуратуры о стабильном состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО. «Почему они боятся показать его всем? Он сейчас – это доказательство преступления, которое совершает власть против него», - заявила жена экс-министра.

Имея плохие предчувствия и из-за отсутствия правдивой информации о здоровье мужа, сегодня И.ЛУЦЕНКО уже утром планирует посетить в больнице Ю.ЛУЦЕНКО, говорится в сообщении.