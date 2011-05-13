Азарову напомнили, что возле Хмельницкой АЭС - 57 тысяч тонн ракет

Лидер Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК призывает премьер-министра Николая АЗАРОВА и секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ предпринять действенные меры для ликвидации арсенала боеприпасов в с. Цвитоха Славутского района Хмельницкой области, который несет потенциальную угрозу техногенной безопасности ХАЕС и жителей окружающих населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ, об этом идет речь в соответствующем депутатском запросе Б.ТАРАСЮКА.

По словам парламентария, в с. Цвитоха размещен арсенал Вооруженных сил Украины, где, по данным экспертов, хранится около 57 тысяч тонн ракет для реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», с дальностью разлета до 30 км.

«Эти ракеты содержат особо опасные противопехотные мины ПФМ-1, которые Украина, согласно взятым на себя международным обязательствам в рамках Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, ратифицированной законом Украины от 18.05.2005 г., должна была уничтожить до 2010 года», – отметил Б.ТАРАСЮК.

Он заметил, что действенных мер со стороны правительства, направленных на ликвидацию арсенала, не осуществляется.

Как отметил Б.ТАРАСЮК, большинство этих боеприпасов хранится на открытых площадках. С каждым годом их техническое состояние ухудшается, и последующее их хранение становится взрыво- и пожароопасным.

«В случае чрезвычайной ситуации на арсенале в с. Цвитоха возможным последствием станет, как отмечают специалисты, разлет ракет на большое расстояние и минирование значительных площадей противопехотными минами типа ПФМ-1. Поэтому этот объект является потенциально опасным и несет, в случае чрезвычайного события, угрозу не только Хмельницкой АЭС, которая находится на расстоянии 27 км от арсенала, но и железной дороге Киев - Львов (50 м) и окружающим населенным пунктам, в том числе городу Шепетовка (5 км)», – говорится в запросе.