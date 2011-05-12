Ивану Демьянюку вынесли приговор

Земельный суд Мюнхена 12 мая приговорил 91-летнего уроженца Украины Джона (Ивана) Демьянюка к пяти годам тюремного заключения, признав его виновным в пособничестве убийству 27900 заключенных-евреев концентрационного лагеря Собибор. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

Процесс над Демьянюком, начавшийся в конце ноября 2009 года, неоднократно прерывался в связи с плохим самочувствием обвиняемого. Прокурор требовал шести лет тюрьмы. От заключительного слова подсудимый отказался. Ранее он заявил суду, что сам стал жертвой нацистов, отметив, что его насильно депортировали в Германию и использовали против его воли.

"Считаю невыносимой несправедливостью то, что Германия пытается превратить меня, военнопленного, в военного преступника", - заявил Демьянюк в апреле 2010 года в обращении, зачитанном суду его адвокатом Ульрихом Бушем (Ulrich Busch). Линия защиты строилась вокруг нехватки прямых доказательств вины подсудимого.

В частности, адвокат настаивал, что эсэсовское удостоверение охранника лагеря на имя Демьянюка, которое служит главным доказательством его причастности к убийству заключенных, - фальшивка. Выступившие на процессе немецкие эксперты-криминалисты признали удостоверение подлинным, отметив, что оно содержит элементы, которые невозможно подделать.

Уроженец Украины Джон (Иван) Демьянюк в 1942 году попал в плен. По его собственным словам, все последующие годы он провел в лагерях для военнопленных. После войны перебрался в США.

В середине 1970-х годов у американских властей появились сведения, что во время войны Демьянюк сотрудничал с нацистами и был охранником в концлагере. В 1986 году он был выдан Израилю, где его приговорили к смертной казни за убийство евреев в концлагере Треблинка, однако в 1993 году израильский Верховный суд отменил этот приговор.