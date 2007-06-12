Мороз ”уволил” 50 нардепов из фракции БЮТ

Верховная Рада Украины V созыва досрочно прекратила полномочия 50 народных депутатов из фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно поданным заявлениям депутатов, они выходят из фракции БЮТ для «предоставления Президенту Украины дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады».

Прекращено полномочие депутатов: Олега БИЛОРУСА, Льва БИРЮКА, Ольги БОДНАР, Елены БОНДАРЕНКО, Александра БУДЖЕРАКА, Михаила ВОЛЫНЦА, Игоря ВОРОТНЮКА, Петра ГАСЮКА, Юрия ГНАТКЕВИЧА, Василия ДЕРЕВЛЯНОГО, Владимира ДОНЧАКА, Игоря ЕРЕСЬКО, Романа ЗАБЗАЛЮКА, Евгения ЗИМИНА, Валентина ЗУБОВА, Валерия КАЛЬЧЕНКО, Валерия КАМЧАТНОГО, Евгения КИРИЛЬЧУКА, Николая КОВЗЕЛЯ, Андрея КОЖЕМЯКИ, Виталия КОРЖА, Павла КОСТЕНКО, Петра КРАВЧУКА, Юрия КРУКА, Степана КУРПИЛЯ, Ивана КУРОВСКОГО, Олега ЛУКАШУКА, Руслана ЛУКЬЯНЧУКА, Олега ЛЯШКО, Вячеслава ПЕРЕДЕРИЯ, Юрия ОДАРЧЕНКО, Николая ПЕТРУКА, Вадима ПЕТРЕНКО, Владимира ПОЛОХАЛО, Игоря РЫБАКОВА, Сергея САСА, Юрия СЕРБИНА, Николая СИВУЛЬСКОГО, Ивана СИДЕЛЬНИКА, Александра СКИБИНЕЦКОГО, Евгения СУСЛОВА, Валерия СУШКЕВИЧА, Ярослава ФЕДОРЧУКА, Евгения ШАГО, Виктора ШВЕЦА, Сергея ШЕВЧУКА, Зои ШИШКИНОЙ, Андрея ШКИЛЯ, Дмитрия ШЛЕМКО, Владимира ЯВОРИВСКОГО.

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ отметил, что народные депутаты, заявления которых зачитаны на заседании парламента, могут забрать сразу свои трудовые книжки.

По его словам, не нужно “брать журналистов с камерами и ходить по кабинетам”, в том числе к председателю Верховной Рады Украины. «Вы можете сразу забрать трудовые книжки», - сказал А.МОРОЗ.