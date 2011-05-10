Янукович поручил Генпрокурору разобраться с событиями во Львове

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ создать рабочую группу для изучения событий, имевших место 9 мая во Львове во время празднования Дня победы.

Как сообщает сайт президента, по мнению главы государства, указанная группа, в состав которой целесообразно включить представителей СБУ и МВД, также должна дать правовую оценку выявленным фактам нарушения прав и свобод человека.

По результатам деятельности рабочей группы генеральный прокурор должен "принять меры реагирования в соответствии с законодательством", отмечает президент.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2011 года горсовет Львова запретил вывешивать красные флаги в День победы.

6 мая Львовский окружной админсуд запретил проведение 9 мая в городе любых массовых мероприятий.

Несмотря на это, 9 мая после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсова поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы, - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что в результате нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали два члена городской парторганизации.