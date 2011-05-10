Сенатор: Россия тоже ответственна за инциденты во Львове

. Россия несет часть ответственности за инциденты, которые произошли в Львове 9 мая, считает первый вице-спикер Совета Федерации РФ Александр Торшин.

"Дружба народов - понятие не абстрактное, оно нуждается в постоянной поддержке, а российского присутствия в последние годы на Украине слишком мало", - сказал Торшин РИА Новости.

По мнению сенатора, необходимо активизировать работу российских неправительственных организаций в Украине, гуманитарное, культурное сотрудничество, молодежный обмен, межрегиональное сотрудничество.

"Пока нас там нет, пока из-за нашего неучастия с Западной Украины уходит русский язык, на Западной Украине неизбежны такие эксцессы с националистической окраской", - считает он.

Торшин отметил, что воспринял произошедшее "с большим сожалением", и выразил надежду на то, что виновные в совершенном после тщательного расследования понесут наказание.

По его мнению, события в Львове говорят о том, что украинские националисты постепенно начинают терять влияние.