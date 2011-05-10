Эксперт не считает заявление Цымбалюка победой «Свободы»

Заявление об отставке, написанное губернатором Львовской области Михаилом Цымбалюком, не является свидетельством локальной победы ВО «Свобода».

Об этом заявил в комментарии УНИАН политический эксперт из Львова Игорь Балинский.

Как отметил И.Балинский, «это заявление - грамотный информационный и политический шаг Михаила Цимбалюка, поскольку оно позволяет ему получить ситуативное преимущество в связи с напряжением вокруг празднования 9 мая во Львове».

По убеждению эксперта, за счет заявления об оставке М.Цымбалюк «понижает уровень политического напряжения, которое имеет место сегодня во Львове».

«Это заявление - своего рода выпуск политического пара, поскольку «Свобода» настроена довольно агрессивно, и ей требуется быстрая политическая сатисфакция за события 9 мая во Львове».

Второй важный момент, по мнению И.Балинского, в том, что М.Цымбалюк в публичных комментариях разослал ключевой мессидж, рассчитанный не на политическую элиту, а на рядового избирателя: «Я за кресло не держусь».

«Решение об отставке губернатора принимает лично Президент, и в этой ситуации потом более непонятной будет выглядеть именно «Свобода», а не Цымбалюк, поскольку вероятность того, что Виктор Янукович при такой политической ситуации освободит Михаила Цымбалюка равна «минус один», - акцентировал политолог.

Также, по мнению эксперта, проблема «Свободы» заключается в том, что «они сориентированы на тактические информационные победы, но не способны к политической стратегии».

«Михаил Цимбалюк - человек чрезвычайно жесткий, и предполагать, что несколько десятков депутатов от «Свободы» «вынудили» его написать заявление об освобождении - звучит довольно смешно и неправдоподобно», - отметил Игорь Балинский.

Ситуацию с заявлением об оставке львовского губернатора политический эксперт подытожил так: «Цымбалюк получил сегодня важное политическое преимущество, в результате чего он лишь политически укрепится на своей должности, а «Свобода», в который раз, кроме негативного информационного имиджа, ничего не получит».

По его убеждению важно также то, что события наподобие 9 мая во Львове в который раз толкают и «Свободу», и Галичину в целом, «в эдакое ксенофобское политическое гетто».

«Печальнее всего то, что галицкие националисты чувствуют себя в нем вполне комфортно», - заметил львовский политолог.