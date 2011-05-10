События во Львове - предвыборный клип Владимира Путина?

9 Мая во Львове отсняли предвыборный клип Владимира Путина, в котором ВО «Свобода» сыграла главные роли.

Об этом 10 мая в комментарии ЗИКусообщил политолог, директор Центра информационных проблем территории НАН Украины Петр Жук.

«Это предвыборный клип Владимира Путина», – сказал Жук.

«Как известно, через месяц стартует в России предвыборная президентская кампания, надо им показать, что он за что-то борется – жесткого президента, враги – националисты. Запланировали – и сделали. Свободовцы активно приняли в этом участие: кто сознательно, кто бессознательно. Думаю, некоторые из них прекрасно понимают, кто, как и для чего использует это», – объяснил политолог.

По словам Жука, «действительно патриотическая политическая сила не дала бы себя использовать в предвыборном клипе лица, которое считает врагом Украины большая часть украинского народа».

Как снимается клип? Платятся деньги разным артистам. Путин был бы очень глуп, если бы он не использовал «Свободу» в своей предвыборной компании. Он не выглядит как такой ​​неразумный человек, а «Свобода» вполне подходит для этого. Очевидно, режиссура была сделана очень хорошо. Они, очевидно, планировали несколько больше», – отметил политолог.

По его мнению, ситуация, когда отобрали и растоптали венок у представителей Генконсула России во Львове, который он должен был положить на Холме Славы, – «это однозначная провокация, когда артисты соответственно ведут перед камерами».