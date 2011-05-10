Защитник Тимошенко принес в суд контракты Нафтогаза и Газпрома

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по иску Юлии ТИМОШЕНКО о признании незаконным постановления Генеральной прокуратуры о возбуждении против нее уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен до 12.00 11 мая. Рассмотрение по иску Ю.ТИМОШЕНКО началось в 15.00. В зал суда были допущены народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина», которых было свыше 30 человек. Кроме того, в судебном заседании смогли принять участие представители СМИ, однако судья не разрешила фиксацию хода заседания, исключая видеофиксацию. Видеофиксация будет разрешена только во время обнародования решения суда. В ходе судебного заседания представитель Ю.ТИМОШЕНКО в суде Сергей ВЛАСЕНКО, которого Генпрокуратура сегодня допустила к защите, обратился с просьбой к судье приобщить ряд документов по этому делу. В частности это касается двух стенограмм Кабмина, двух контрактов между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом», а также другие документы. В свою очередь прокурор, принимавший участие в заседании, отметил, что не все документы, на которых настаивает сторона истца, могут быть приобщены к делу.

В то же время судья по данному делу приобщила все настоящие документы, отметив, что оценку им даст суд. После этого представитель Ю.ТИМОШЕНКО С.ВЛАСЕНКО заявил ходатайство об объявлении перерыва для ознакомления стороной истца с материалами, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела против экс-премьер-министра. Судья удовлетворила это ходатайство и объявила перерыв до 12.00 11 мая.