Герман думает, что после стычек во Львове Тимошенко потирает руки

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что столкновения во Львове 9 мая были выгодны лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом она написала в своем блоге на «Украинской правде».

«Словом, старый, как мир вопрос: кому это выгодно, или почему Юлия ТИМОШЕНКО потирает руки? Тот, кто все организовал во Львове, бесспорно, работал на узкопартийный интерес ТИМОШЕНКО. 9 мая показало львовянам партию "Свобода", которая набирала уже достаточно высокие рейтинги, в наихудшем свете», - написала А.ГЕРМАН.

Советник Президента выражает мнение, что демонстрация неуважения к солдатам Второй мировой войны, которых уважает весь мир, не отвечает национальным интересам Украины. «Пойдет ли на пользу Украине, как государству, которое стремится вступить в Европейский Союз, имидж страны, где допускают глумление над памятью павших на войне солдат и офицеров или издевательства над комбатантами, как называют еще ветеранов? Вне всякого сомнения – нет», - отмечает она.

Также А.ГЕРМАН замечает, что стрельба на улицах не будет способствовать ускорению евроинтеграции. «Будет ли способствовать неспокойствие на улицах Львова наплыву туристов, в том числе и с учетом Евро-2012? Безусловно, нет. Все это наносит Львову и Украине в целом только вред. А, следовательно - выгодно тем, кто не хочет видеть Украину в кругу европейских государств, кто не желает, чтобы Львов богател от туризма, кто всячески пытается подстрекать европейских политиков против украинской власти (смотрите, мол, что там творится)», - отмечает она.

Из этого А.ГЕРМАН делает вывод, что беспорядки во Львове были выгодны Ю.ТИМОШЕНКО. «Бесспорно, после этого рейтинги "Свободы" во Львове упадут. И БЮТ получит шанс отвоевать утраченные позиции. Сейчас БЮТ пытается творить пропаганду, что, мол, скандалами во Львове кто-то хотел отвлечь внимание людей от экономических проблем. Но это не так. Те глупости, если не говорить резче, что их натворила "Свобода" во Львове, навредили только ей. При таком масштабе провокаций местная власть и милиция не имели были шанса избежать эксцессов. В целом удалось не допустить массовых столкновений. И это хорошо. Можно ли было бы сработать более эффективно? Возможно. Но это уже речь о том, как правоохранительные органы предотвращают провокации. 9 мая они сделали, что смогли», - пишет А.ГЕРМАН.

«Какой же вывод надо сделать? Первое, наказать провокаторов. А дальше – переступить через этот позор и идти вперед», - замечает советник Президента.