Жена: или Луценко добьется своего, или его вынесут вперед ногами

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не намерен прекращать голодовку в СИЗО, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО сообщила журналистам после посещения сегодня Ю.ЛУЦЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

«Он будет продолжать голодовку до тех пор, пока не решится эта ситуация в ту или иную сторону. Это его слова», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнула, что к Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО приезжала комиссия, которой он сказал: «Я или выйду отсюда нормальным человеком, меня нечего держать под стражей, или меня вынесут вперед ногами».

При этом И.ЛУЦЕНКО подчеркнула, что ее муж не принимает смесь для голодовки и пьет только воду.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продолжении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты специально затягивают с ознакомлением с материалами дела.

Начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН 28 апреля заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не передавал официальное сообщение о начале голодовки. Сотрудники Государственной пенитенциарной службы, которой подчинен СИЗО, также сообщали, что Ю.ЛУЦЕНКО "от еды не отказывался, и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными".

29 апреля Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.

5 мая Ю.ЛУЦЕНКО в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ предупредил, что будет оказывать сопротивление принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.

8 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, що состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворительное.