Наша Украина требует отставки Могилева из-за событий во Львове

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО возлагает ответственность за события во Львове 9 мая на власть и требует отставки министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «вместо социальной помощи ветеранам и достойного чествования памяти миллионов украинцев, погибших в годы Второй мировой войны, мы получили пакет провокаций, направленных на раскол украинского общества».

Как подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО, гражданское противостояние было вызвано принятым властным большинством в Верховной Раде Украины законом об обязательном использовании красного знамени во время празднования Дня Победы. «Хотя для каждого понятно, что символика советского тоталитарного режима не может объединить украинский народ», - заметил политик.

Он подчеркнул, что 9 мая с официальных трибун почти ничего не прозвучало о вкладе украинского народа в победу над немецким нацизмом, о том, что украинцы Алексей Берест и Петр Щербина подняли флаг победы над Рейхстагом, о тяжелой цене, которую заплатили наши деды за эту победу.

«9 мая во Львове правоохранительные органы не обеспечили общественного порядка и выполнение решений суда о запрещении массовых мероприятий провокаторов. Впервые за много лет в мирном украинском городе произошли уличные столкновения и стрельба. Поэтому «Наша Украина» требует отставки министра внутренних дел», - заявил председатель политсовета партии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы, - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что вследствие нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были георгиевские ленточки.