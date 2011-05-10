Львовский губернатор не пришел на анонсированную пресс-конференцию

Председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК не пришел сегодня на пресс-конференцию, которая согласно сообщению пресс-службы Львовской ОГА, должна была начаться в 10.30 в кабинете №257 в помещении облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции М.ЦЫМБАЛЮК, по информации пресс-службы, должен был рассказать о событиях 9 мая во Львове. Также журналисты собирались спросить у М.ЦЫМБАЛЮКА, действительно ли он подал в отставку, как об этом сообщили сегодня представители ВО «Свобода».

Руководитель пресс-службы Львовской ОГА Роксолана ШЕЙКО в комментарии СМИ сообщила, что на пресс-конференции собрались депутаты от ВО «Свобода», а М.ЦЫМБАЛЮК утром уже встречался с депутатами от «Свободы», а потому на такую пресс-конференцию не придет.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и людьми, которые праздновали День Победы - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пятеро активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое членов «Свободы». Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, второму, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что в результате нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были повязаны георгиевские ленты.

Сегодня, 10 мая, председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете Ирина СЕХ утверждает, что губернатор Львовской области М.ЦЫМБАЛЮК написал заявление об отставке сегодня утром во время разговора с депутатами областного и городского советов от «Свободы» о событиях во Львове 9 мая.