В Ивано-Франковске КУН и «Свобода» провели акции протеста

В Ивано-Франковске ВО «Свобода» провела акцию протеста против использования красных флагов.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты разных уровней от ВО «Свобода» утром собрались возле памятника Ивану Франко на акцию протеста. Они держали в руках свою партийную символику и государственные флаги с черными лентами. Когда мимо места их акции проходили студенты на вече с государственными флагами по случаю Дня Победы, то «свободовцы» скандировали: «Позор!».

Затем активисты ВО “Свобода” планировали колонной пройти до Мемориального кладбища, где должно было состояться вече к дню Победы, организованное властями.

Во главе колонны «свободовцы» держали транспаранты: “Геть червоні ганчірки!”, “Геть червону символіку!”, скандували: «Серп і молот – смерть і голод!», «Комуняку – на гілляку!», «Слава нації – смерть ворогам!», «Бандера – наш герой!» и т.п.

Работники спецподразделений «Беркут» и «Грифон» перекрыли им дорогу. Члены ВО “Свобода” напомнили правоохранителям, что имеют разрешение горисполкома на проведение акции, кроме того, они являются депутатами областного и городского советов, и что это «мирная акция». Сначала им удалось прорвать строй милиции и пройти ближе к месту проведения официального мероприятия. Позже представители ВО “Свобода” в одиночку прорывались ближе к кладбищу.

Однако только после завершения официальных торжеств “свободовцы” смогли пройти свободно мимо кладбища и направиться к Мемориальному скверу за драмтеатром. По пути их пытались провоцировать неизвестные, что едва не привело к столкновениям, но милиция не допустила конфликта.

В Мемориальном сквере возле памятника «Павшим за волю Украины воинам Украинской повстанческой армии, первой украинской дивизии «Галичина» и членам ОУН» представители ВО “Свобода” возложили цветы и помолились за погибших.

Затем на коротком митинге секретарь Ивано-Франковского горсовета Руслан МАРЦЫНКИВ отметил, что власть «пытается разделить общество и поэтому провоцирует красными флагами».

«Вместо панихид власть организует дни побед, - сказал Р.МАРЦЫНКИВ. – Власть забыла, что 35 тысяч прикарпатцев были выселены в Сибирь. Поэтому мы должны перенять эстафету украинской национальной идеи и дать отпор попыткам внедрить в Украине “Русский мир” и “новую русскую империю”. Власть не вечна, она сгинет, если мы не будем молчать».

Завершилась акция, в которой приняли участие почти тысяча человек, исполнением Государственного Гимна Украины.

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Представители Конгресса украинских националистов пикетировали в Ивано-Франковске торжества ко Дню Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, члены КУН провели пикет возле Мемориального кладбища, где происходило вече-реквием. Они держали партийный флаг и транспаранты: «ОУН-УПА - государственное признание», «КПСС – к суду!», «Долой КПСС!», «Нет новейшей оккупации!» и др. Во время выступлений представителей власти члены КУН выкрикивали: «Позор красным руководителям!», «Коммунистов – долой!».

После торжеств они присоединились к акции ВО «Свобода», которая протестовала против использования красных флагов, и колонной прошли к Мемориальному скверу и почтили память героев, погибших за самостоятельную независимую Украину.