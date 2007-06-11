Регионалы думали, что пришли во власть не на год, а на пять лет

Русский язык не стал вторым государственным в Украине по вине «оранжевой» оппозиции, инициировавшей внеочередные выборы. По крайней мере, так регионал Вадим Колесниченко на пресс-конференции объяснял, почему партия не выполнила одно из своих основных предвыборных обещаний. «Кто виноват, что в нашем государстве, что у нас каждый год происходят выборы? Не наша вина, что мы не можем решить этот вопрос. Не вина нашей партии и не моя лично. Ведь мы думали, что пришли работать во власть не на год, а на пять лет», – цитирует Колесниченко сайт Партии регионов

Кроме того, нардеп рассказал журналистам, что подготовил 23 законопроекта относительно языковой тематики. Депутат-регионал утверждает, что эти проекты должны были рассматриваться Верховной Радой во втором полугодии 2007 года, но все сорвали досрочные выборы. «Еще год назад мы не думали, что выборы будут через 5-6 месяцев, а именно на это полугодие было запланировано рассмотрение этих законопроектов», – отметил Вадим Колесниченко.

Причины, по которым Партия регионов не занималась вопросом русского языка сразу после победы на парламентских выборах 2006 года, депутат объяснил так: «За год работы голосовать за гуманитарные вопросы не было необходимости, чтобы не обострять ситуацию. Поскольку в этот период рассматривались экономические вопросы и решались первоочередные проблемы».