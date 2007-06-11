Регионалы думали, что пришли во власть не на год, а на пять лет
Почему русский не стал вторым государственным?
|Вадим Колесниченко
Кроме того, нардеп рассказал журналистам, что подготовил 23 законопроекта относительно языковой тематики. Депутат-регионал утверждает, что эти проекты должны были рассматриваться Верховной Радой во втором полугодии 2007 года, но все сорвали досрочные выборы. «Еще год назад мы не думали, что выборы будут через 5-6 месяцев, а именно на это полугодие было запланировано рассмотрение этих законопроектов», – отметил Вадим Колесниченко.
Причины, по которым Партия регионов не занималась вопросом русского языка сразу после победы на парламентских выборах 2006 года, депутат объяснил так: «За год работы голосовать за гуманитарные вопросы не было необходимости, чтобы не обострять ситуацию. Поскольку в этот период рассматривались экономические вопросы и решались первоочередные проблемы».