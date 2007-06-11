Янукович повесил в Кабмине портрет Лазаренко

В Доме правительства Украины на седьмом этаже галерея премьер-министров пополнилась портретами бывших премьер-министров страны Павла ЛАЗАРЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЕХАНУРОВА и действующего премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ сегодня журналистам.

«Большая часть портретов исполнена еще тогда, когда я работал министром Кабинета министров в правительстве Валерия ПУТОВОЙТЕНКО. Тогда ряд останавливался на Павле ЛАЗАРЕНКО», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, вывешивать портрет П.ЛАЗАРЕНКО было «сложно, поскольку человека обвиняли в убийстве».

Министр Кабинета министров также сообщил, что пополнение галереи портретов премьер-министров Украины произошло в рамках мероприятий, посвященных 90-летию правительства Украины, которое отмечается в этом году 28 июня. «Есть соответствующее постановление правительства о подготовке к этой дате и соответствующий указ Президента. Это один из блоков тех мероприятий, которые будут подготовлены к этой дате, не считая издательской деятельности», - отметил он.

А.ТОЛСТОУХОВ также сообщил, что портреты П.ЛАЗАРЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВА и В.ЯНУКОВИЧА были написаны в течение трех последних месяцев харьковским художником, вице-президентом Академии искусств Виктором СИДОРЕНКО.

Министр Кабинета министров также сообщил, что на следующей неделе на шестом этаже в Доме правительства будет организована выставка архивных материалов об истории деятельности украинского правительства.

Справка УНИАН. Ранее галерея портретов премьер-министров Украины заканчивалась портретом Анатолия КИНАХА, который руководил правительством в 2001-2002 годах. Как известно, В.ЯНУКОВИЧ впервые возглавил правительство Украины в 2002 году до 2005 года, когда его на этом посту сменила Юлия ТИМОШЕНКО (2005 год). Юрий ЕХАНУРОВ возглавлял правительство в 2006-2006 годах, а после парламентских выборов в марте 2006 года премьер-министром стал во второй раз стал В.ЯНУКОВИЧ.