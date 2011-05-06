Путин напомнил Азарову о «закаленной войной братской дружбе»

Председатель правительства России Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Текст поздравления передан УНИАН посольством РФ в Украине.

”Народы России и Украины плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками, проявили несгибаемую стойкость, мужество и героизм. Наш общий долг перед поколением Победителей – бережно хранить память о беспримерном подвиге десятков миллионов людей, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, окружить еще большей заботой и вниманием всех ныне здравствующих фронтовиков и тружеников тыла», - говориться в поздравлении.

В.ПУТИН убежден, что «закаленная в годы войны братская российско-украинская дружба» будет и впредь служить надежной основой для укрепления отношений стратегического партнерства между Украиной и РФ.

Глава российского правительств попросил Н.АЗАРОВА передать украинским ветеранам Великой Отечественной войны самые сердечные поздравления, пожелания долголетия, крепкого здоровья и благополучия.