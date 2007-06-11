Мороз и Янукович заставили посла США ждать 20 минут
16:22, 11 июня 2007Политика
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Премьер не комментирует
Премьер-министр Украины Виктор Янукович завершил встречу с Председателем Верховной Рады Александром Морозом, которая проходила в здании парламента.
Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, В.Янукович при этом не подошел к прессе и не пояснил, по какому поводу разговаривал со спикером ВР.
Сразу по окончании встречи с А.Морозом В.Янукович покинул здание парламента, сел в автомобиль и без дальнейшего промедления покинул Верховную Раду.
Из-за беседы спикера с главой правительства встреча А.Мороза с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине У.Тейлором задержалась на 20 минут.
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