Мороз и Янукович заставили посла США ждать 20 минут

Премьер-министр Украины Виктор Янукович завершил встречу с Председателем Верховной Рады Александром Морозом, которая проходила в здании парламента.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, В.Янукович при этом не подошел к прессе и не пояснил, по какому поводу разговаривал со спикером ВР.

Сразу по окончании встречи с А.Морозом В.Янукович покинул здание парламента, сел в автомобиль и без дальнейшего промедления покинул Верховную Раду.

Из-за беседы спикера с главой правительства встреча А.Мороза с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине У.Тейлором задержалась на 20 минут.

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