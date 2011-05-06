У Луценко готовы доказать, что ГПУ врет

Партия "Народная самооборона" обвиняет Генеральную прокуратуру Украины в предоставлении неправдивой информации относительно голодовки в СИЗО бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Народной самообороны".

"В распоряжение "Народной самообороны" попали документы, которые подтверждают факт лжи представителей Генпрокуратуры. Это, в частности, "Карточка учета доставки пищи заключенному ЛУЦЕНКО Юрию Витальевичу" за 2 мая. На данном документе четко видно три пометки Ю.ЛУЦЕНКО: "отказался" и стоит его подпись", - отметили в пресс-службе.

В "Народной самообороне" также приводят еще один документ - "Акт комиссионного осмотра заключенного ЛУЦЕНКО Юрия Витальевича, 1964 г.р.", составленный также 2 мая тремя медиками пенитенциарной системы. "В данном документе приведены результаты анализов и четко зафиксировано заключение: "Отказ от приема пищи".

Оба документа составлены в учреждении, которое подчиняется Генеральной прокуратуре, потому в их подлинности сомнений нет", - уточнили в пресс-службе.

"Генпрокуратура не смогла сломать ЛУЦЕНКО заключением, потому пытается его оболгать", - подчеркнули в "Народной самообороне".

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока удержания его под стражей.

Начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН 28 апреля заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не передавал официального извещения о начале голодовки. Сотрудники Государственной пенитенциарной службы, которой подчинен СИЗО, также сообщали, что Ю.ЛУЦЕНКО "от пищи не отказывался, и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными".

29 апреля Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.

5 мая Ю.ЛУЦЕНКО в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ предупредил, что будет сопротивляться принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.

"Довожу до вашего сведения, что в знак протеста против незаконного, ничем не обоснованного и политически мотивированного решения ГПУ и Апелляционного суда Киева о продлении моего ареста, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., с 23 апреля объявил голодовку. Несмотря на это, подчиненная Вам пресс-служба ГПУ цинично распространяла лживую информацию о том, что я продолжаю получать продуктовые передачи, ем колбасу, орешки и другие продукты", - отмечается в заявлении.