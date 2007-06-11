В Нашей Украине надеются, что Мороз завтра всех выгонит

Депутаты от фракции "Наша Украина" надеются, что уже завтра на пленарном заседании парламента будут зачитаны все без исключения заявления о выходе из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после встречи с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ заявил народный депутат пятого созыва от фракции "Наша Украина" Алексей КУЧЕРЕНКО.

Он напомнил, что ряд народных депутатов выразили желание встретиться с А.МОРОЗОМ и узнать на каком основании не были объявлены их заявления о выходе из фракции "Наша Украина". «Но мы не совсем довольны ответом МОРОЗА», - сказал он.

В частности, по словам А.КУЧЕРЕНКО, председатель ВР послался на то, что депутаты во время объявления заявлений о выходе из фракции должны быть лично присутствовать на пленарном заседании.

В то же время, по словам народного депутата, была достигнута договоренность, что уже завтра заявления будут обнародованы А.МОРОЗОМ. «Надеюсь, что завтра эта формальность будет реализована и все заявления будут зачитаны», – сказал А.КУЧЕРЕНКО.

В то же время, он не исключил, что председатель ВР прибегнет «к искусственному делению» и обнародует не все заявления. Он также отметил, что фракция "Наша Украина" намерена провести сегодня свое заседание, чтобы урегулировать окончательно вопрос обнародования заявлений.

В свою очередь народный депутат пятого созыва от фракции "Наша Украина" Александр ТРЕТЬЯКОВ отметил, что «нашеукраинцы» не собираются присутствовать на пленарном заседании во время объявления заявлений. Он объяснил это тем, что Верховная Рада является нелегитимной, и постановление об обязательном присутствии депутатов во время объявления заявлений «является политической технологией».

«Зачем нам идти на пленарное заседание, если мы написали заявления?» - спросил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня А.МОРОЗ объявил только 28 заявлений депутатов о выходе из фракции “Наша Украина”, тогда как 2 июня съезд блока досрочно прекратил полномочия 66 народных депутатов, избранных от блока.

Сегодня, 11 июня, 28 народных депутатов V созыва от фракции «Наша Украина» получили свои трудовые книжки в управлении кадров аппарата Верховной Рады.

Как отметил в интервью журналистам после получения трудовой книжки лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, трудовые книжки смогли получить только те депутаты, чьи заявления были зачитаны на пленарном заседании 8 июня председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ. В то же время, по словам В.КИРИЛЕНКО, такое состояние дел не устраивает народных депутатов, и они будут требовать, чтобы все 66 трудовых книжек были переданы народным депутатам.