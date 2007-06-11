Кравчук погонит «нечисть» к чертовой матери

Силовой сценарий уже невозможен. Так считает Леонид Кравчук. Об этом экс-президент Украины заявил в интервью 24.ua.

«Главное сегодня, на мой взгляд, чтобы все придерживались договоренностей до 30 сентября, - уточнил Кравчук. - Хотя у меня есть основания подозревать, что никто ничего придерживаться не собирается. Уже началась подготовка к выборам, а они будут действительно этапными: кто в этот раз победит, тот и останется при власти».

Экс-президент не исключает ситуации, когда политсилы, проигравшие выборы, не согласятся с итогами голосования, и попытаются либо ревизовать результаты, либо найти способ назначить перевыборы. Для себя Кравчук уже решил, что делать в таком случае: «Если тот, кто проиграет эти выборы, не смирится с проигрышем и начнет опять топтаться по Украине, по людям, я сам организую Майдан».

Его не беспокоит (по крайней мере, он так говорит сейчас), что на таком Майдане он может оказаться один. «Выйду один и скажу: я не буду ставить палатки, и у меня нет денег, чтобы платить по 100 гривен тем, кто носит флаги. Но я предлагаю всем, кто хочет жить нормально и не хочет, чтобы над ним издевалась всякая нечисть: присоединяйтесь, и мы их выгоним к чертовой матери за пределы Украины». «Если даже буду уверен, что это бесполезно, все равно пойду и скажу», - добавил Кравчук.

В ответ на прямое замечание корреспондента, что такое заявление граничит с крайней степенью романтизма, первый президент Украины заявил: «Я романтик и идеалист. Я принял эту страну, новорожденную, на руки, а здесь теперь такое творится…»

Кравчук уверен, что не так давно Украина была на грани реализации силового варианта. «Его реализация уже начиналась. Внутренние войска были приведены в движение и шли на Киев – под предлогом необходимости наведения порядка на стадионе во время футбольного матча… Ну это же детские сказки! Мы видели и знали, что силовой сценарий готовится. У президента, который сделал непродуманные, не просчитанные до конца шаги, издавая первый, а потом и второй указы о роспуске парламента, не было иного пути. Либо признать, что он ошибся, и уйти в отставку – либо, чтобы избегнуть политического суицида, пойти по силовому пути. Я как человек, который давно занимается политикой, осознавал, что в таких случаях есть две серьезные опасности для страны – силовой вариант и диктатура. Я хорошо знаю, какую дорогу проходит государство, идущее к диктатуре. Какие шаги должен сделать, в частности, глава государства. Первый – это роспуск парламента. Второй – давление на суд. То есть Ющенко стал заложником собственной политики. Не президент управлял ситуацией, а ситуация управляла президентом…»