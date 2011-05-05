Диаспора призывает Януковича ветировать закон о красных флагах

Конгресс украинцев Канады призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать закон об использовании красных флагов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Как подчеркивается в официальном письме Конгресса украинцев Канады, возобновление и чествование символов тоталитарного прошлого неприемлемо в цивилизованных и демократических государствах.

Авторы письма просят В.ЯНУКОВИЧА ветировать «этот провокационный законодательный акт, тем самым доказав гражданам Украины и мировой общественности, что возвращение символов тоталитарного прошлого невозможно, а развитие Украины как свободного демократического государства необратимо».

«Использование красного флага во время мероприятий чествования будет негативно воспринято мировой общественностью», - подчеркивают влиятельные представители диаспоры.

В.ЯНУКОВИЧА предостерегли, что «данный закон спровоцирует раскол в украинском обществе, повлечет общественные беспорядки в стране, тем самым презрев память миллионов тех, кто погиб во время Второй мировой войны и от советских и нацистских репрессий».

«Возобновление и чествование символов тоталитарного прошлого оказывает негативное влияние на воспитание молодого поколения и неприемлемо в цивилизованных и демократических государствах. Такие шаги наносят значительный ущерб международной репутации Украины и ставят под сомнение стремление руководства государства разорвать связь с тоталитарным прошлым», - подчеркнул президент Конгресса украинцев Канады Павел ГРОД от имени 1,2 миллионов украинцев, проживающих в Канаде.

Как сообщал УНИАН, в то же время В.ЯНУКОВИЧ вчера, 4 мая, заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.