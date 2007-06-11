Пискун не упирается, ему просто нравится процесс

Экс-генпрокурор Святослав Пискун пойдет на досрочные парламентские выборы в списках Партии регионов.

"Конечно, я пойду в Партии регионов", - сообщил он в интервью 5 каналу в воскресенье.

Комментируя тезис, что Партия регионов "сдала" его, согласившись с увольнением с должности генпрокурора, Пискун подчеркнул: "Никто меня не сдавал, я сам ушел".

"Если бы я уперся и сказал, что я не выйду из прокуратуры, я бы до сего дня оттуда не вышел", - отметил он.

По его словам, когда президент отменил свой указ, в Украине стало два генеральных прокурора.

"И потому, чтобы снять все напряжения, я предложил депутатам из Партии регионов, что я вернусь в парламент", - рассказал Пискун.

На вопрос, зачем в таком случае он подал иск в суд о незаконности своего увольнения, экс-генпрокурор ответил: "А мне нравится сам процесс".

Он также высказал уверенность в том, что его сняли с должности за нежелание возбудить уголовные дела против судей Конституционного суда.

"Я в этом уверен", - отметил Пискун.

По его словам, за несколько дней до увольнения он имел разговор в секретариате президента. Вместе с тем Пискун указал, что разговор был не с президентом.

"Был разговор, во время которого один из руководителей секретариата сказал: "У тебя есть полтора часа, надо возбудить уголовное дело относительно судей КС". Назвали три фамилии. Я очень в резкой форме ответил, что я этим заниматься не буду", - рассказал Пискун.

Украинская правда