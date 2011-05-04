Деньги от продажи Укртелекома нардеп хочет пустить на похороны вкладчиков Сбербанка
Законопроект внес Ляшко
Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО предлагает выделить часть средств от приватизации на организацию ритуальных мероприятий умерших украинцев за счет невыплаченных им проиндексированных вкладов в учреждения советских «Сбербанка» и «Укргосстраха».
Об этом говорится в проекте закона №8456 от 29 апреля 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте парламента.
Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в госбюджет на 2011 год. В частности предлагается выделить не меньше 500 млн. грн. из средств, привлеченных в бюджет путем приватизации в текущем году, на покрытие государством своих обязательств перед вкладчиками.
«Реализация положений данного закона, в случае его принятия, не нуждается в дополнительных расходах из госбюджета, в который уже должны поступить 10 млрд. 575,1 млн. грн. полученных Фондом госимущества за продажу 11 марта 2011 года 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком», который создавался за счет, в том числе, и средств нынешних граждан Украины, имевших вклады в учреждениях Сберегательного банка СССР иили страховые взносы в бывшем Укргосстрахе», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Справка УНИАН. Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР - определены Законом Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”.
В соответствии со ст. 6 указанного закона компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.
По данным Министерства финансов, компенсация обесцененных вкладов советского Сбербанка будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не предусмотрены.