Евросоюз осуществил давнюю идею

В Брюсселе создана Парламентская ассамблея EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства»).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Акт о создании Ассамблеи подписали сегодня Президент Европарламента Ежи БУЗЕК, первый вице-председатель Милли Меджлиса Азербайджана Зияфат АСГЕРОВ, спикер Национального собрания Армении Ховик АБРАХАМЯН, первый вице-спикер парламента Грузии Михаил МАЧАВАРЯНИ, глава парламента Молдовы, исполняющий обязанности Президента Мариан ЛУПУ и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК.

«Парламентская ассамблея EURONEST создана этим актом как парламентский институт «Восточного партнерства» между Европейским Сюзам и партнерами по «Восточному партнерству», к которым статья 49 Соглашения Европейского Союза (о присоединении к ЕС – УНИАН) в принципе может быть применена», - говорится в первой статье акта.

Сам документ состоит из 9 статей. Он определяет цели ассамблеи, заключающиеся в поддержке развития «Восточного партнерства», структуру и полномочия ассамблеи.

Статья 8 акта определяет, что заседания ассамблеи должны проходить как минимум раз в год поочередно – в помещениях Европарламента и парламентов стран-участниц «Восточного партнерства».

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, направленная на усиленное сотрудничество с шестью странами – восточными соседями ЕС, включая Беларусь. Эта инициатива была начата в мае 2009 года.

Парламентскую ассамблею EURONEST пытались безуспешно создать в продолжение последних полутора лет, однако из-за ситуации в Беларуси этого так и не удавалось осуществить до сегодняшнего дня.